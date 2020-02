Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbruch in Frisörgeschäft ++

Oldenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit vom 22.02.20, 14:00 Uhr bis 24.02.2020, 08:30 Uhr einen Einbruch in ein Frisörgeschäft in Westerstede, Meinardusstraße, verübt. Nachdem eine rückwärtige Tür aufgebrochen wurde, entwendeten die Täter Haarschneidemaschinen sowie Bargeld. Der Schaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt. In das Geschäft war in der jüngeren Vergangenheit bereits zweimal eingebrochen worden (Nacht zum 30.11.2019 und Nacht zum 5.2.2020). Die Polizei Westerstede bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 04488/8330 zu melden.

