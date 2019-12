Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eisenbach/ Neustadt, LKr. Breisgau-Hochschwarzwald Verkehrsunfall mit Sachschaden/Überhöhte Geschwindigkeit/Ölspur

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag befuhr ein 54-jähriger PKW-Lenker die Landesstraße 172 von Eisenbach her kommend in Richtung Neustadt. Auf halber Strecke, im abschüssigen Bereich, schätzte er den Verlauf einer engen Rechtskurve falsch ein und befuhr diese mit zu hoher Geschwindigkeit. Dies hatte zur Folge, dass er mit seinem PKW zunächst nach links von der Fahrbahn abkam und dort auf eine Böschung prallte. Anschließend schleuderte er zurück auf die Fahrbahn, wo er zum Stillstand kam. Dabei wurde am Wagen die Ölwanne aufgerissen und die Straße mit Betriebsstoffen verschmutzt. Der PKW-Lenker blieb bei der Aktion glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Die Fahrbahn musste durch eine Spezialfirma aufwendig gereinigt werden. Während der polizeilichen Unfallaufnahme konnte die Landesstraße für die Dauer von 2 Stunden nur auf einer Fahrspur befahren werden.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

RTN/PK

flz/ sk

