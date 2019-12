Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Betrunkener Unfallflüchtiger ermittelt

Müllheim (ots)

Am Freitag, 27.12.2019 um 21.27 Uhr kollidierte ein Fahrzeugführer in der Werderstrasse in Müllheim, mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte diesen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern setzte er seine Fahrt unvermittelt fort. Aufmerksame Zeugen konnten das Kennzeichen des Unfallflüchtigen ablesen und verständigten unverzüglich die Polizei. Im Zuge der Unfallaufnahme und der weiteren Ermittlungen konnte kurze Zeit später der Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Sein Unfallfahrzeug hatte er in seiner Garage abgestellt. Der Fahrer war deutlich alkoholisiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht in Verbindung mit Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell