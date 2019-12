Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Fahrrad aufgefunden - Eigentümer gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum vom Donnerstag, 26.12.2019 bis Samstag, 28.12.2019, stand in Neustadt, an einer Buchenhecke in Höhe der Einmündung Scheuerlenstraße/Dennenbergstraße, ein unverschlossenes Fahrrad. Es handelt sich um Crossbike, Marke Serious, Typ Cedar, Farbe schwarz in gutem Zustand. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651 93360, zu melden.

