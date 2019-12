POL-FR: Breisach am Rhein - Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Polizeipräsidium Freiburg

Am Freitag, den 27.12.2019 kam es in der Kolpingstraße in Breisach am Rhein gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Radfahrerin verletzt wurde. Ein 35-jähriger LKW-Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug an einem geparkten PKW vorbeifahren, dabei erkannte er eine entgegenkommende Radfahrerin und hielt vermutlich an. Auf Grund der durch den LKW blockierten Fahrbahn und der geringen Restfahrbahnbreite wich die Radfahrerin auf den Gehweg aus, um folglich am LKW vorbeizufahren. Hierbei kam die 79-jährige Radfahrerin zu Fall und stürzte zu Boden, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt. Zu Sachschaden kam es in Folge des Unfalls nicht. Die Polizei bittet Zeugen des Unfallgeschehens sich unter der Telefonnummer: 07667-91170 mit dem Polizeirevier Breisach in Verbindung zu setzen.

