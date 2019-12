Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Mit über 1 Promille am STOP-Zeichen aufgefallen

Odenthal (ots)

Ein 52-jähriger Odenthaler musste am frühen Freitagmorgen (20.12.) seinen Führerschein abgeben.

Der Odenthaler war gegen 03:30 Uhr auf der Hauptstraße von Blecher in Richtung Altenberg unterwegs. An der Einmündung Altenberger-Dom-Straße bog er vor den Augen der Polizei nach links in Richtung Schöllerhof ab, ohne das STOP-Zeichen zu beachten.

Bei der anschließenden Kontrolle fiel sofort starker Alkoholgeruch auf. Ein Vortest bestätigte den Verdacht - der 52-Jährige pustete über 1,1 Promille. Es folgte die Blutprobe und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Odenthaler erwartet nun ein Strafverfahren. (rb)

