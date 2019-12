Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Zeugen gesucht

Lippe (ots)

(LW) Am Mittwoch, dem 11.12.2019 gegen 16.00 Uhr befuhr ein 10-jähriger Junge aus Detmold mit seinem Fahrrad die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Hiddesen auf dem rechtsseitig der Fahrbahn befindlichen kombinierten Geh-/Radweg. In Höhe der Jahnstraße beabsichtigte der Junge, die Theodor-Heuss-Straße an der dortigen Fußgängerampel zu überqueren und betätigte den Anforderungsdrücker. Als die Ampel für ihn grünes Licht zeigte, begann er die Fahrbahn auf dem Überweg zu überqueren. Zu diesem Zeitpunkt hörte er das laute Motorengeräusch eines Pkw, welches sich aus Detmold näherte. Er stoppte, schaute in Richtung Detmold und sah einen Sportwagen, der an drei Pkw, die vor der rotlichtzeigenden Ampel gehalten hatten, vorbeifuhr und ungebremst den Überweg bei Rotlicht passierte und in Richtung Hiddesen verschwand. Er verfehlte den Jungen dabei nur ganz knapp. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen orange-roten Porsche gehandelt haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die Fahrzeugführer der drei Pkw, die bereits an der Ampel gehalten hatten und von dem Porsche überholt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell