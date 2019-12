Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Polizei Lippe beteiligte sich an europaweiter Kontrollwoche.

Lippe (ots)

Im Rahmen der europaweiten TISPOL-Kontrollwoche richtete die Polizei Lippe am Donnerstag in Kachtenhausen eine Kontrollstelle ein. Ziel der Verkehrskontrolle war es, die Unfallursachen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr zu bekämpfen. Der Verkehrsdienst der Lipper Polizei kontrollierte über 80 Fahrzeuge. Dabei fiel ein 38-jähriger Gütersloher auf, dessen Drogentest positiv anschlug. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Eine Anzeige wurde geschrieben. Fünf LKW-Fahrer wurden wegen mangelhafter Ladungssicherung, zwei wegen Verstoßes gegen die Sozialvorschriften (Arbeitszeitnachweise nicht geführt), einer wegen Überladung verwarnt. Eine Autofahrerin wurde beim Telefonieren am Steuer erwischt. Darüber hinaus stellte der Verkehrsdienst 14 weitere Verstöße fest, unter anderem das Nichtbeachten von Ausrüstungsvorschriften, fehlende Sicherheitsgurte und überschrittener TÜV.

