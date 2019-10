Polizei Düren

POL-DN: Auto gestohlen

Kreuzau (ots)

Ein hochwertiger BMW wurde in der Nacht zu Montag entwendet.

Gegen 18:40 Uhr wurde das Fahrzeug vor dem Wohnhaus in der Straße "Am Stadion" in Kreuzau abgestellt. Montagmorgen, gegen 06:30 Uhr, wurde der Diebstahl bemerkt. Bei dem entwendeten Auto handelt es sich um einen BMW X5 in grau. Zur Tatzeit war an dem Fahrzeug das Kennzeichen DN-KE 62 angebracht.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

