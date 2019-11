Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Cornichonstraße, 16./17.11.2019 Sachbeschädigung durch Graffiti

Landau (ots)

In der Nacht zum 17.11.2019 wurde ein weißer Briefkasten in der Landauer, Cornichonstraße beschädigt. Unbekannte Täter schrieben mit schwarzem Edding-Stift die Zahlen "1312" auf den Briefkasten. Hinweise zu der Sachbeschädigung durch Zeugen erbittet die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de.

