Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Stadtgebiet, 16.11.19 Hausfriedensbruch, Diebstahl

Landau (ots)

Gleich zweimal trat ein amtsbekannter 36-jähriger am Montag in zwei Geschäfte auf. In einem Tabakladen wurde er um 7:50 Uhr direkt nach dem Betreten des Geschäftes aufgrund eines Hausverbotes aus dem Laden verwiesen. Er stieß hierbei noch einige Auslagen um. Sachschaden entstand nicht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch wurde eingeleitet. Gegen 9:00 Uhr betrat er ein Tankstellengebäude in der Weißenburger Straße, entnahm 3 Schachteln Zigaretten, täuschte mit einer ungültigen EC-Karte den Bezahlvorgang vor. Nachdem er auf die ungültige Karte hingewiesen wurde, verließ der 36-jährige den Verkaufsraum und entwendete die Zigaretten im Wert von 16EUR. Auch hier wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell