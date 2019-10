Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Aufgefahren

Rastatt (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am späten Mittwochabend in der Ottersdorfer Straße. Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Renault wollte gegen 22.30 Uhr nach rechts in die Oberwaldstraße abbiegen und krachte hierbei aus Unachtsamkeit in das Heck eines vorausfahrenden Outlanders. Der Lenker der landwirtschaftlichen Zugmaschine musste mit leichten Verletzungen durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. /ya

