Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Mit Zweirad gestürzt

Gaggenau (ots)

Beim Verlassen der B 462, an der Einmündung nach Ottenau, kam am Donnerstagmorgen kurz vor 11 Uhr ein 16-jähriger Zweiradfahrer zu Fall. Vermutlich war nicht angepasste Geschwindigkeit ursächlich für den Unfall. Nach dem Sturz schlitterte das Kraftrad gegen einen entgegenkommenden Lastwagen. Der Jugendliche musste nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Beamten der Verkehrspolizei in Baden-Baden haben die Ermittlungen übernommen. /ag

