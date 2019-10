Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Mahlberg, Kippenheim, Kippenheimweiler - Gefährliche Flucht endet mit Festnahme

Ettenheim, Mahlberg, Kippenheim, Kippenheimweiler (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr ermitteln seit Mittwochabend gegen einen 31 Jahre alten Fahrer eines Hyundai. Der Mann sollte gegen 21.15 Uhr in Altdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, als er beschleunigte und in halsbrecherischer Art und Weise über Mahlberg, Kippenheim und Kippenheimweiler flüchtete. Hierbei überschritt er nicht nur mehrfach deutlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit, er setzte auch zu riskanten Überholmanövern an und missachtete fortwährend die Anhaltezeichen der Polizei. Diverse Verkehrsteilnehmer dürften durch die Flucht gefährdet worden sein. Obwohl der Wagen zwischenzeitlich aus den Augen verloren wurde, konnte die mutmaßliche Beifahrerin wenig später in der Straße "Im Hanfländer" unweit des abgestellten Wagens vorläufig festgenommen werden. Im Zuge ihrer Durchsuchung beschlagnahmten die Ermittler unter anderem diverse Drogenutensilien und einen größeren Bargeldbetrag. Im Rahmen weiterer Ermittlungen gelang kurz darauf auch die Festnahme des 31 Jahre alten Fahrers des Wagens. In dessen Wohnung konnten ebenso Drogen und Bargeld sichergestellt werden. Außerdem stand dieser unter Alkoholeinfluss, weshalb er auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Gegen die beiden wird nun eine ganze Palette an Strafanzeigen vorgelegt. Aufgrund der gefährlichen Flucht sind die Beamten des Polizeireviers Lahr zudem auf der Suche nach Zeugen und Geschädigten. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07821 277-0 erbeten. /ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell