Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Kradfahrer auf nasser Fahrbahn gestürzt und verletzt

Hattingen (ots)

Am 04.10.2019 um 12:49 Uhr befährt ein 17-jähriger Sprockhöveler mit seinem Leichtkraftrad Honda die Sprockhöveler Straße in Fahrtrichtung Sprockhövel. In Höhe der Straße Heierberg muss er verkehrsbedingt bremsen. Hierbei verliert er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Krad und stürzt. Er wird leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 100,- Euro.

