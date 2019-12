Polizei Homberg

POL-HR: Willingshausen-Wasenberg: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Homberg (ots)

Willingshausen-Wasenberg Einbruch in Kindertagesstätte Tatzeit: 06.12.2019, 16:30 Uhr bis 09.12.2019, 07:00 Uhr Sachschaden in Höhe von 200,- Euro verursachten unbekannte Täter am Wochenende bei einem Einbruchsversuch in die Kindertagesstätte in der Brüder-Grimm-Straße. Die Täter hatten zuerst versucht eine Terrassentür der KiTa aufzubrechen, dies gelang ihnen jedoch nicht. Anschließend brachen sie ein Fenster auf und stiegen in die Tagesstätte ein. Die Täter flüchteten wieder aus dem Gebäude, ohne etwas durchsucht oder gestohlen zu haben. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

