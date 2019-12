Polizei Homberg

POL-HR: Wabern: Unbekannte Täter stehlen E-Bike

Homberg (ots)

Wabern Diebstahl eines E-Bikes Tatzeit: 08.12.2019, 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr Am Sonntagmittag stahlen unbekannte Täter ein rotes Bulls-Pedelec vom Hof eines Grundstücks in der Bahnhofstraße. Die Täter begaben sich auf den frei zugänglichen Hof und entwendeten das dort abgestellte Rad, welches mit einem Faltschloss an einem Gelände gesichert war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein "Bulls" Six 50 Evo1 CX, das Rad hat einen Wert von 2.500,- Euro. Die Täter nahmen auch das vermutlich aufgebrochene Fahrradschloss mit. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

