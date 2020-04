Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abschlussmeldung zu Waldkirch-Kollnau: Brand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Nach derzeitigem Sachstand entwickelte sich am 08.04.2020 gegen 14:20 Uhr in der Werkheimstraße in Waldkirch-Kollnau in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses ein Brand. Auf Grund der starken Rauchentwicklung musste das Gebäude vorsorglich komplett geräumt werden.

Nach Löschversuchen durch eine Bewohnerin konnte die hinzugerufene Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitiger Schätzung auf ca. 10.000 - 15.000 Euro. Zur Ermittlung der Brandursache wurde der Brandort beschlagnahmt. Das Polizeirevier Waldkirch führt die weiteren Ermittlungen.

js

Ursprungsmeldung:

Waldkirch-Kollnau: Brand in Mehrfamilienhaus

Gegen 14:20 Uhr gingen am Mittwochmittag bei Polizei und Feuerwehr Mitteilungen ein, dass es aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Kollnau stark qualme. Die Einsatzkräfte waren schnell in der Werkheimstraße. Eine Anwohnerin hatte bereits mit dem Löschen des Brandes begonnen, musste jedoch von den Profis unterstützt werden. Die Einsatzmaßnahmen dauern derzeit an. Ursache oder Schäden sind derzeit noch nicht bekannt.

Medienrückfragen bitte an:

Jan Schmidt

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell