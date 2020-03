Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheibe von Ford Focus und Skoda Fabia eingeschlagen: Mobiltelefon entwendet

Fulda (ots)

Fulda - In der Nacht zu Samstag (28.03.) schlugen Unbekannte in der Straße "Elsa-Brandström-Platz" bei zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos die Scheibe der Beifahrertür ein.

Aus dem Innenraum eines Ford Focus entwendeten die Täter einen Schlüsselbund und ein Mobiltelefon im Wert von rund 300 Euro, aus einem Skoda Fabia eine schwarze Mappe mit Fahrzeugpapieren.

Der verursachte Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt circa 800 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

