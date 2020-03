Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Anglerhütte - Einbruch in Behördengebäude

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Anglerhütte

Lauterbach - Zwischen Freitagabend (27.03.) und Samstagmorgen (28.03.) brachen Unbekannte im Ortsteil Frischborn in der Gemarkung "Im Röhrich" in eine Anglerhütte ein. Die Täter entwendeten Angelgeräte und hinterließen einen Sachschaden von circa 300 Euro.

Einbruch in Behördengebäude

Antrifttal - Unbekannte brachen zwischen Samstagnachmittag (28.03.) und Sonntagnachmittag (29.03.) in ein Behördengebäude im Weihersweg in der Ortschaft Ruhlkirchen ein. Die Täter durchsuchten die Arbeitsräume und entwendeten Briefmarken sowie Bargeld in unbekannter Höhe. Sie hinterließen einen Sachschaden von 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, POK Müller, POK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell