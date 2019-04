Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: "Flucht" vor Polizeikontrolle endet im Straßengraben

Bad Dürkheim (ots)

Am späten Samstagabend sollte ein PKW, der die B37 in Richtung Wurstmarktplatz mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr und bei Erblicken des Funkstreifenwagens nochmals beschleunigte, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die hierzu erteilten Anhaltesignale ignorierte der Fahrzeugführer und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Die Fahrt endete, nachdem der Fahrzeugführer auf einem Parkplatz, auf den er "geflüchtet" war, die Kontrolle über seinen PKW verloren hatte und in einen angrenzenden Graben gefahren war. Verletzt wurde hierbei niemand. Bei der sich anschließenden Kontrolle konnten durch die eingesetzten Beamten dann gleich mehrere Straftaten festgestellt werden. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand aktuell unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die auf dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Aufgrund der festgestellten Verstöße wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

