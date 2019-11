Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Garage

Borken (ots)

Mit Gewalt hebelten sie ein Tor auf. So verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Garage eines Verbrauchermarktes in Borken. Erbeutet haben die Täter aus der Filiale an der Max-Planck-Straße nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 11.00 Uhr. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Borken: Tel. (02861) 9000.

