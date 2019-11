Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Unfallflucht auf der Otto-Hahn-Straße

Borken-Gemen (ots)

Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich am Montagmorgen im Zeitraum von 05.45 Uhr bis 12.15 Uhr ein Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Zuvor muss es auf der Otto-Hahn-Straße auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einem Unfall mit einem geparkten PKW gekommen sein. Der Schaden beläuft sich in einer Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen beobachteten, dass dort ein grauer VW Bulli mit zwei männlichen Insassen gestanden haben soll. Die Polizei sucht nach Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Hinweise werden beim Verkehrskommissariat in Borken entgegen genommen: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Leah Terhaar

Telefon: 02861 900 2222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell