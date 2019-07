Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.07.2019. Täter zerschlagen in Salzgitter die Fahrerscheibe eines Fahrzeuges.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße, 02.07.2019, 09:40 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungstand zerschlugen die Täter an einem geparkten Toyota die Fahrerscheibe. Da der Fahrzeughalter nicht erreicht werden konnte, musste die Polizei den Pkw sicherstellen. Das Diebesgut muss noch ermittelt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

