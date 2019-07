Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 03.07.2019

Peine

Einbruch in Schulgebäude

Zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 04:40 Uhr, brachen unbekannte Täter über ein Fenster in ein Schulgebäude im Herzbergweg in Peine ein. Ob durch die Täter etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Mehrere Gartenlauben aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Gartenlauben im Schreberweg in Vechelde auf. In vier Fällen gingen die Täter leer aus, aus einer Hütte entwendeten sie einen Fernseher und eine Musikanlage. Bereits letzte Woche war es zu einem Gartenlaubenaufbruch in dem Gartenverein gekommen, bei dem die Täter Werkzeug entwendeten. Die Schadenshöhe insgesamt beträgt ca. 1.500 Euro.

Verkehrsunfall

Am Dienstag, um 17:50 Uhr, ereignete sich in Groß Bülten, in der Straße "Querreihe", ein Verkehrsunfall. Ein 59- jähriger Ilseder missachtete mit seinem PKW die Vorfahrt eines 57- jährigen PKW-Fahrers aus Söhlde, sodass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand, allerdings waren die PKW nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

