POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.07.2019. Unfallbeteiligter Radfahrer flüchtete in Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße, 28.06.2019, 19:15 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei der 33-jährige Fahrer eines VW Passat auf der Ludwig-Erhard-Straße in Richtung stadteinwärts gefahren. An der Einmündung zur Berliner Straße wollte er nach links abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt soll die Lichtsignalanlage grünes Licht gezeigt haben. Plötzlich soll es mit einem von rechts kommenden Radfahrer zu einem Zusammenstoß gekommen sein. Der Radfahrer soll sich sehr wütend über den Zusammenstoß gezeigt haben und sich schließlich von der Unfallstelle entfernt haben, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht nun den flüchtenden Radfahrer. Es kann lediglich gesagt werden, dass der Radfahrer 30 Jahre alt war und ein Mountainbike mitführte. Zeugenhinweise werden an die Polizei in Salzgitter Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 erbeten.

