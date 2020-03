Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Trickdieb stiehlt Schmuck.

Lippe (ots)

Am Freitagvormittag klingelte ein Mann an einem Haus in der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße und behauptete, wegen eines Wasserrohrbruchs in der Nähe die Heizung kontrollieren zu müssen. Die 90-jährige Bewohnerin ließ den Unbekannten gegen 11 Uhr ein. Er ließ sich durch das Haus führen und bat sie, die Heizungsventile zu schließen. Nachdem er sich verabschiedet hatte, wurde die Lügderin skeptisch. Sie musste feststellen, dass ihr mehrere Schmuckstücke gestohlen worden waren. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: zwischen 50 und 60 Jahre alt, kräftige Figur, mit einem blauen Kittel bekleidet, er sprach Hochdeutsch. Hinweise auf den Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat Lemgo unter der Telefonnummer 05261/9330 entgegen.

Trickdiebe nutzen verschiedene Vorwände, um in Wohnungen gelassen zu werden. Grundsätzlich rät die Polizei deshalb: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung, ohne zu überprüfen, ob ihre Angaben stimmen. Im Normalfall stimmen Institutionen Termine vorher mit Ihnen ab. Bevor Sie jemanden einlassen, lassen Sie sich Ausweise oder entsprechende Legitimationen zeigen. Im besten Fall rufen Sie bei der Institution an und erkundigen sich, ob tatsächlich jemand an Ihre Adresse geschickt wurde. Dafür sollten Sie die Rufnummer der Institution selbst heraussuchen. Während Sie überprüfen, ob die Angaben stimmen, lassen Ihnen Unbekannte bei verschlossener Wohnungstür draußen warten. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihre Polizei Lippe.

