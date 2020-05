Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Neuenkirchen (ots)

Am Samstag (16.05.) ereignete sich gegen 23.55 Uhr auf der K 66 ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer und der Beifahrer eines Pkws verletzt wurden. Ein 28-jähriger Mann aus Rheine befuhr mit seinem Pkw Audi die Mesumer Straße in Richtung Neuenkirchen. Plötzlich wechselte ein männlicher Fahrradfahrer aus Richtung Sutrum Harum kommend, die Mesumer Str. in Richtung Hessenweg. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Rheinenser nach rechts und prallte dort gegen ein Verkehrszeichen und gegen einen Zaun. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zu liegen. Bei diesem Unfall wurden der Fahrer leicht und der Beifahrer schwer verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Eine genaue Personenbeschreibung liegt nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die weitere sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

