Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Freitag (15.05.) ereignete sich auf der Paulstraße im Bereich der Einmündung Klemensstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines blauen Ford KA hatte sein Fahrzeug gegen 05.05 Uhr an der Örtlichkeit abgestellt. Als er gegen 13.30 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine nicht unerhebliche Beschädigung im vorderen linken Bereich des Fahrzeuges fest. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hatte den Unfallort verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich den Spuren nach um ein größeres Fahrzeug, VW Bulli oder ein Lieferwagen, handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell