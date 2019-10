Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Altreifen in Großenkneten entsorgt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher hat in Zeit von Montag, 07. Oktober 2019, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 08. Oktober 2019, 9:30 Uhr, in der Straße Kamp in Großenkneten Altreifen entsorgt.

Die 40 Pkw-Reifen wurden in einem Straßengraben etwa 250 Meter entfernt vom Windmühlenweg aufgefunden.

Personen, die Angaben zum Verursacher oder zu verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden (1195024).

