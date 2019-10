Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unter Alkoholeinfluss auf der B 212 in Elsfleth-Lienen unterwegs

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 08. Oktober 2019, wurde gegen 0:45 Uhr ein Pkw, der auf der B 212 aus Elsfleth kommend in Richtung Brake unterwegs war, in Elsfleth-Lienen angehalten und kontrolliert.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 47-Jährige Fahrer aus Nordenham Alkohol getrunken hatte. Ein auf der Dienststelle durchgeführter und gerichtsverwertbarer Alcotest ergab einen Wert von 0,6 Promille.

Dem 47-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell