POL-REK: 200123-2: Fußgängerin von Auto angefahren - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Johannes-Kepler-Straße ist am Donnerstagmorgen (23. Januar) eine 50-jährige Frau schwer verletzt worden.

Ein 52-jähriger Autofahrer fuhr gegen 07:15 Uhr auf der Visteonstraße in Richtung Heinrich-Hertz-Straße. Als er in die Johannes-Kepler-Straße einbog, nahm er die 50-jährige Fußgängerin, die die Straße überqueren wollte, nicht wahr und erfasste sie. Die 50-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. (nh)

