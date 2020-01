Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200123-1: Zwei Ladendiebstähle an einem Tag - Frechen

Am Mittwoch (22. Januar) kam es zu zwei versuchten Ladendiebstählen in einem Baumarkt an der Europaallee. Durch einen Zeugen (42) konnten beide Diebstähle verhindert werden.

Der erste Diebstahl ereignete sich gegen 12:30 Uhr. Vier Männer (42/50/52/65) fuhren mit ihrem Auto in die Baustoffhalle des Baumarktes. Neben Baumaterialien, die sie später an der Kasse bezahlten, versteckten sie im Fahrzeuginneren Baumaschinen in einem dreistelligen Wert. Ein Mitarbeiter (40) des Baumarktes beobachtete den Diebstahl und hielt die vier Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen das Quartett mit zur Wache. Einen Täter nahmen die Polizisten auf Grund eines Untersuchungshaftbefehls fest.

Der zweite Ladendiebstahl ereignete sich gegen 19:15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt begab sich ebenfalls eine vierköpfige männliche Gruppe in denselben Baumarkt. Während drei der Tatverdächtigen "Schmiere" standen, steckte sich einer Kleinwerkzeuge in seine Jackenärmel. Die Gruppe teilte sich im Kassenbereich auf und zahlte andere Waren. Danach verließen sie den Kassenbereich, ohne die eingesteckten Gegenstände zu bezahlen. Das Personal des Baumarktes sprach die Personen an. Einer der Tatverdächtigen verließ den Baumarkt unter einem Vorwand. Die anderen Männer (19/22/30) warteten mit den Mitarbeitern des Baumarktes bis zum Eintreffen der Polizei. Die Beamten nahmen zwei der Täter vorläufig fest, da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland aufweisen konnten. Gegen alle vier leiteten die Polizisten ein Strafverfahren ein. (akl)

