Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200123-7: Leicht Verletzter nach Zusammenstoß von zwei Autos - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstag (21. Januar) um 16:00 Uhr stießen zwei Autos auf der K10 zusammen. Ein Mercedes-Fahrer (48) fuhr auf der Kreisstraße (K) 10 in Richtung Auweiler. In einer Kurve stieß er mit einem ihm aus Richtung Auweiler entgegenkommenden VW-Fahrer (31) zusammen. Der VW-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß der Autos mit seinem Wagen von der Fahrbahn geschoben. Sein Auto stand beim Eintreffen der Polizei neben der Fahrbahn auf einem Feld. Der Mercedes stand ebenfalls zur Hälfte neben der Fahrbahn. Einer der Fahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (akl)

