Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Pkw aufgebrochen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag (18.05.) auf Dienstag einen VW Golf auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Das Fahrzeug wurde gegen 21.00 Uhr auf der Nethestraße 8b abgestellt. Am nächsten Morgen stellte die Fahrerin gegen 07.30 Uhr fest, dass der Pkw geöffnet worden war. Aufbruchspuren waren nicht festzustellen. Offensichtlich war der Golf durchsucht worden. Die Täter entwendeten ein Paket Atemschutzmasken. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine 05971/ 938 - 4215.

