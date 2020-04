Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Unfallflucht - Traktor beschädigt Telefonmast - Sonstiges

Aalen (ots)

Ellwangen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Dienstagnachmittag ein 26-jähriger Fahrzeuglenker, als er gegen 15.50 Uhr an der Einmündung B 290/L 1060 auf den Pkw eines verkehrsbedingt haltenden 60-jährigen Fahrzeuglenkers auffuhr. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Diebstahl von zwei Auffahrkeilen

Von Unbekannten wurden zwischen Freitag, 13.3. und Dienstag, 31.3. aus einem nicht abgeschlossenen Seitenfach eines abgestellten Lkw zwei zusammenklappbare Auffahrkeile im Wert von ca. 900 Euro entwendet. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum im Hofraum eines Grundstückes im Heideweg abgestellt.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Auf einem Parkplatz in der Straße An der Jagst beschädigte eine 60-jährige Ford-Lenkerin am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr beim vorwärts Ausparken einen geparkten Pkw Toyota, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro entstanden ist.

Schwäbisch Gmünd-Weiler: Traktor beschädigt Telefonmast

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 69-jähriger Traktor-Lenker mit angehängtem Gülleanhänger in Richtung Krieghof und beschädigte beim Rangieren einen aufgestellten Telefonmast sowie einen weiteren Telefonmast, der durch die Seilspannung umgefallen war Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Mutlangen: Unfall beim Ausparken

Auf einem Kundenparkplatz in der Straße An der Stauferklinik beschädigte eine 68-jährige Toyota-Lenkerin beim rückwärts ausparken einen Pkw Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Da dies von einer Zeugin beobachtet wurde, konnte sie ermittelt werden. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Böbingen: Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag einen Ford Fiesta, der zwischen 14.30 Uhr und 15.10 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes im Bereich der Warenannahme abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntag, 29.3. und Dienstag, 31.3. wurde an einem Geschäft in der Straße Freudental versucht die Ladeneingangstüre aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 250 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell