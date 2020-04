Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Betrunkene liefern sich Auseinandersetzung, Einbruch, Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Von Fahrbahn abgekommen

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Dienstag gegen 15:20 Uhr ein 54 Jahre alter Mann mit seinem Fiat auf der Aalener Straße in Fahrtrichtung Jagstheim im Bereich der dortigen Sportanlagen nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen einen Zaun. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 6.150 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Rothenburger Straße unterwegs. Hierbei kam er von der Straße ab und kollidierte mit einem in einer Hofeinfahrt stehenden Smart. Der geparkte Smart drehte sich durch den Aufprall um 180 Grad und wurde gegen ein weiteres, ebenfalls in der Hofeinfahrt geparktes Fahrzeug der Marke VW gedrückt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ einen Sachschaden von rund 5.500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951480-0.

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Gegen 4:40 Uhr am Mittwochmorgen befuhr ein 20-jähriger Ford-Fahrer die Kirchstraße und wollte dort in die Gaildorfer Straße in Richtung Roßfelder Straße queren. Hierbei übersah er einen Fiat eines 45-Jäghrigen. Dieser war auf der Gaildorfer Straße in Richtung Onolzheim unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der 45-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 8.000 Euro.

Schwäbisch Hall: PKW gestreift

Ein 54-Jähriger streifte am Mittwoch gegen 12:40 Uhr beim Vorbeifahren mit seinem Lieferfahrzeug einen in der Straße Alte Reifensteige geparkten Skoda Fabia. Dabei entstand ein Sachschaden von jeweils 2.000 Euro an den Fahrzeugen.

Schwäbisch Hall: Unfall am Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Haller Straße übersah ein 46 Jahre alter Mazda-Fahrer einen bereits im Kreisverkehr befindlichen Suzuki Swift einer 37-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

Obersontheim/ Vellberg: Betrunkene prügeln sich

Mehrere Anrufer meldeten am Dienstag der Polizei, dass sich im Bereich eines Supermarktes in der Straße Stockäcker zwei Männer eine körperliche Auseinandersetzung liefern würden. Offenbar hatten die beiden Männer in ihrer Auseinandersetzung kurz innegehalten, um sich zu umarmen, nur um anschließend wieder auf einander einzuprügeln. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die beiden letztlich getrennt.

Ein 29-Jähriger konnte von den Beamten in der Nähe zum Ort der Auseinandersetzung angetroffen werden. Er wies Spuren einer Auseinandersetzung auf. Sein 28-jähriger Kontrahent konnte im Bereich eines Regenrückhaltebeckens in der Gaildorfer Straße angetroffen werden. Zu diesem Zeitpunkt trug der Mann nur eine Hose. Er war mit Schlamm beschmiert hatte offenbar Verletzungen am Oberkörper. Zudem war er stark alkoholisiert und wies einen Atemalkoholwert von rund 2 Promille auf.

Beide Männer wurden in polizeilichen Gewahrsam genommen. Der 29-Jährige musste letztlich in ein Krankenhaus eingeliefert werden, da er eine Verletzung aufwies, die der ärztlichen Behandlung bedurfte.

Vor der Auseinandersetzung in Obersontheim war das Duo wohl bereits gegen 14:00 Uhr in Vellberg aufgefallen, wie es dort Passanten belästigte.

Die Polizei Schwäbisch Hall sucht unter 0791 400-0 Zeugen und Geschädigte, die hierzu Angaben machen können.

Michelfeld: Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag 15:00 Uhr und Dienstag, 13:00 Uhr Zugang zu einem Firmengelände im Bereich Erlin. Dabei entwendeten die Eindringlinge Fahrzeugteile im Wert von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

