POL-AA: Ostalbkreis: Hoher Sachschaden bei Brand - Unfallflucht - Sonstiges

Oberkochen: 1000 Euro Sachschaden

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Donnerstagmorgen 10 Uhr und Montagmorgen 10 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er beim Rangieren zwei Gartenzäune in der Kleingartenanlage Schwörz beschädigte. Am Verursacherfahrzeug dürfte die Bremsbeleuchtung beschädigt sein, da rote Teile der Beleuchtung am Unfallort aufgefunden wurden. Hinweise bitte an den Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955590.

Bopfingen: Hoher Sachschaden bei Brand

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache eines Brandes, bei dem am Dienstagmorgen hoher Sachschaden entstand. Gegen 8.40 Uhr war eine Produktionsmaschine einer Firma in der Kirchheimer Straße in Brand geraten. Das Feuer konnte von mehreren Feuerwehren aus Bopfingen und zugehörigen Teilorten, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht werden. Personenschaden entstand keiner. Der Schaden an der Maschine beläuft sich auf mehrere Millionen Euro belaufen; der am Gebäude entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 100.000 Euro.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet - 10.000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Blessingstraße / Ottilienstraße missachtete ein 27-jähriger Toyota-Fahrer am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr die Vorfahrt eines 35 Jahre alten Klein-Lkw-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro; beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Unterschneidheim: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1070 zwischen Riepach und Stödtlen erfasste ein 37-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 5.20 Uhr mit seinem Pkw Toyota ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Reh flüchtete nach dem Anprall in den angrenzenden Wald; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

Bopfingen: Fahrzeug gestreift

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 12.15 Uhr entstand. Mit seinem Ford-Transit beschädigte ein 54-Jähriger beim Vorbeifahren einen Pkw Fiat, der auf einem Areal in der Neuen Nördlinger Straße abgestellt war.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Zwischen 15 und 15.30 Uhr am Montagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Pkw BMW, der in diesem Zeitraum im Parkhaus Kalter Markt abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Ehepaar wurde angehustet

Am Montag um kurz nach 12 Uhr wurde ein Ehepaar im Alter von 64 und 61 Jahren beim Einkaufen in einem Discounter in der Lorcher Straße vorsätzlich von einem etwa 20-jährigen Mann aus kürzester Entfernung angehustet. Der sehr große und schlanke Mann trug eine dunkle bzw. schwarze Arbeitskleidung und war in Begleitung weiterer Männer in derselben Arbeitskleidung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 zu melden.

