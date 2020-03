Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand gegen Polizeibeamte - Mit Alkohol unterwegs - Polizei sucht Zeugen - Vergessener Topf führte zu Rauchentwicklung - Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Vergessener Topf führte zu Rauchentwicklung

In einem Mehrfamilienwohnhaus in der Goldrainstraße kam es am Montagabend gegen 20 Uhr in einer Wohnung zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen anrückte. Offensichtlich hatte der 68-jährige Wohnungsbesitzer einen Topf mit Essen auf dem Herd vergessen und war eingeschlafen. Er wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert. Ein offenes Feuer war nicht entstanden.

Schwäbisch Gmünd: Mit Alkohol unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend wurde der Polizei von einer Zeugin mitgeteilt, dass sich ein unter Alkoholeinfluss stehender 67-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Chevrolet an einer Tankstelle in der Reutestraße aufhalten wurde. Der Fahrzeuglenker wurde kurze Zeit später von den Polizeibeamten in der Bargauer Straße festgestellt. Hier hatten sich mehrere Personen vor das Fahrzeug des Fahrzeuglenkers gestellt, um ihn an der Weiterfahrt zu hindern, da sie bemerkt hatten, dass dieser unter starker Alkoholeinwirkung stand. Bei dem 67-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Seine Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten und sein Führerschein sichergestellt. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, die evtl. durch den Fahrzeuglenker gefährdet wurden, sich unter Tel. 07171/3580 zu melden.

Heuchlingen: Reh ausgewichen und dabei gegen Baum geprallt

Auf der Gemeindeverbindungsstraße von Heuchlingen in Richtung Schönhardt fahrend, wich am Montagabend eine 23-jährige Seat-Lenkerin gegen 20.30 Uhr einem die Fahrbahn querenden Reh nach rechts aus und prallte auf gegen einen Baum. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Motorrad-Fahrer leicht verletzt

Auf der L 1166 kam am Montag ein Krad-Lenker gegen 18 Uhr wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Der Krad-Lenker stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Widerstand gegen Polizeibeamte

Eine unter Alkoholeinfluss stehende 42-jährige Pkw-Lenkerin befuhr am Montagnachmittag gegen 14.35 den Parkplatz eines Einkaufscenters in der Hauptstraße. Von einer couragierten Zeugin wurde sie daran gehindert, mit ihrem Fahrzeug wegzufahren. Nach Eintreffen der Polizei wurde bei der 42-Jährigen ein Atemalkoholgehalt von über 2 Promille gemessen, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Auf der Fahrt ins Krankenhaus beleidigte die Dame die Polizeibeamten mehrfach, urinierte im Flur des Krankenhauses und versuchte anschließend einer Polizeibeamtin ins Gesicht zu schlagen. Auch während der Blutentnahme leistete sie weiterhin erheblichen Widerstand. Nach der Blutentnahme wurde die Dame in polizeilichen Gewahrsam genommen, wo sie ihren Rausch ausschlafen konnte.

Heubach: Traktorfahrer beschädigt mit Anhänger Pkw

Am Montagnachmittag beschädigte ein 56-jähriger Traktor-Lenker mit seinem Anhänger auf der Beurener Straße gegen 14 Uhr den verkehrsbedingt hinter ihm stehenden Pkw eines 81-jährigen Renault-Lenkers, wodurch an diesem ein Schaden von ca. 2000 Euro entstanden ist.

Schwäbisch Gmünd: Beim Vorbeifahren gestreift

Auf der Gartenstraße in Fahrtrichtung Bettringen streifte eine 52-jährige Hyundai-Lenkerin am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr aufgrund gesundheitlicher Probleme einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die Hyundai-Lenkerin musste zur weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 8000 Euro.

