Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kleinkind bei Unfall schwer verletzt, versuchter Einbruch, Diebstahl an Urnengrab, etc.

Aalen (ots)

Rot am See: Kleinkind bei Unfall schwer verletzt

Am Montagnachmittag gegen 17:15 Uhr rangierte ein 33 Jahre alter Mann mit einem Traktor-Gespann auf einem Wiesengrundstück. Dabei bemerkte der Mann nicht, dass sich seine 19 Monate alte Tochter hinter dem Anhänger befand. Das Mädchen wurde von dem Anhänger erfasst und schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Ilshofen: Eisplatte fliegt von LKW

Ein 62-jähriger LKW-Fahrer war am Montagmorgen gegen 8:30 Uhr auf der Autobahn A6in zwischen der Anschlussstelle Kirchberg und der Anschlussstelle Ilshofen in Richtung Nürnberg unterwegs. Dabei löste sich eine Eisplatte vom Dach seines Aufliegers und prallte gegen die Fahrzeugfront eines nachfolgenden Ford Transit eines 48-Jährigen. Dabei wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Gaildorf: Parkrempler

Beim Ausparken auf dem Kundenparkplatz eines Discountermarktes in der Schillerstraße beschädigte eine 78-jährige VW Polo-Fahrerin am Montag gegen 14:00 Uhr einen nebenihrem Wagen geparkten Mercedes-PKW. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro.

Schwäbisch Hall-Hessental: Diebstahl an Urnengrab

Zwischen Montag, dem 9.03.2020 und Montag, dem 30.30.2020 entwendete ein Unbekannter eine Vogeltränke von einem Urnengrab auf dem Friedhof in der Hirtengasse. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Crailsheim: Geduld ist eine Tugend

Einem 49-Jährigen ging es am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr offenbar nicht schnell genug an der Kasse eines Discountermarktes in der Haller Straße. Der Mann wurde aufgrund der Schlange zunehmend aggressiv. Eine 46-jährige Mitarbeiterin des Marktes wollte den Mann beruhigen, erntete jedoch nur Beschimpfungen. Die Polizei musste anrücken. Dem Mann droht neben dem Hausverbot nun auch eine Anzeige.

Kirchberg an der Jagst: Versuchter Einbruch

Gegen 20:45 Uhr am Montagabend bemerkte ein Zeuge Geräusche am Eingangsbereich zu Schulungsräumen in der Poststraße. Offenbar hatte ein Unbekannter versucht die Tür gewaltsam aufzustemmen. Durch die verursachten Geräusche wurde der Täter vermutlich aufgeschreckt und verließ unverrichteter Dinge die Örtlichkeit. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell