Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch in LKW - Unfälle

Aalen (ots)

Heubach: Auffahrunfall

Am Montag gegen 09:20 Uhr befuhren eine 26-jährige Ford-Lenkerin und eine 34-jährige VW-Fahrerin hintereinander die Hauptstraße (L1162) in Fahrtrichtung Bartholomä. Auf Höhe der Hochbergstraße musste die Ford-Fahrerin abbremsen, was die dahinter fahrende VW-Lenkerin übersah und auffuhr. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Bopfingen: Stehenden PKW gestreift

Ein 54-jähriger Lenker eines Ford Transit befuhr am Montag gegen 12:15 Uhr das Gelände eines Pflegeheims in der Neue Nördlinger Straße. Hierbei streifte er infolge Unachtsamkeit einen stehenden PKW Fiat einer 55-Järhigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca.1500 Euro.

Ellwangen: Versuchter Einbruch in LKW

Am Montag gegen 02:30 Uhr wurde versucht in einen LKW, welcher auf der Rastanlage Ellwanger Berge abgestellt war, einzubrechen. Hierzu wurde an der Beifahrerseite ein Fenster eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Wer Hinweise zur Tat machen kann, wird gebeten die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg unter der Rufnummer 07904 / 92260 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110 oder 0174 / 3436544

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell