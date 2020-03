Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Feuerwehreinsätze

Waiblingen (ots)

Fellbach: Fahrzeugbrand

Ein Auto ist am Samstag um 11:05 in der Verlängerung des Gotthilf-Volzer-Weges am Kappelberg aufgrund eines technischen Defekts ausgebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Pkw musste abgeschleppt werden.

Alfdorf-Hüttenbühl: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Beim Versuch mit seinem Motorrad, BMW zu wenden ist am Samstag um 14:00 Uhr ein 58 Jahre alter Fahrer gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Biker wollte in der Hellershofer Straße wenden und war hierbei umgestürzt. Sein 56 Jahre alter Sozius blieb unverletzt. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Sachschaden war am Motorrad nicht entstanden.

Alfdorf-Brech: Rauchentwicklung in Wohnhaus

Aufgrund eines technischen Defekts an einer Heizungsanlage ist es am Freitagabend in einem Wohnhaus in der Lorcher Straße zu einer Rauchentwicklung gekommen. Der Hausinhaber hatte gegen 20:40 Uhr festgestellt, dass die Heizungsanlage abgeschaltet hatte und daraufhin Brandgeruch in der Heizungsraum festgestellt. Er alarmierte umgehend die Feuerwehr, welche einen technischen Defekt feststellte. Die Heizung wurde außer Betrieb genommen und ein Heizungstechniker hinzugezogen.

Die Feuerwehr Pfahlbronn war mit 2 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei war mit einer Streifenbesatzung im Einsatz.

Welzheim: Vorfahrt missachtet

Ein 23 Jahre alter VW-Lenker fuhr am Samstag um 07:40 Uhr von Seiboldsweiler nach links auf die Landesstraße 1150 in Richtung Welzheim ein und stieß hierbei mit einem vorfahrtsberechtigten Ford eines 60-Jährigen zusammen, der in Richtung Kaisersbach unterwegs war. An den Fahrzeugen war hierbei ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstanden. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Murrhardt: Vorfahrt missachtet

Ein 83 Jahre alter Autofahrer war am Samstag um 18:15 Uhr mit seinem VW in Kirchenkirnberg in der Kaisersbacher Straße unterwegs, als er an der Kreuzung Kaltwaldstraße die Vorfahrt eines von rechts bevorrechtigten VW eines 20-Jährigen missachtete. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge war ein Sachschaden von circa 6.000 Euro entstanden.

Winnenden: 19-Jährige überschlug sich mit Pkw

Eine 19 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonntag aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen, hat einen Weidezaun durchbrochen und sich in der Folge zweimal überschlagen, bevor ihr Pkw, Citroen auf den Rädern zum Stehen kam. Die Frau war um 12:47 auf der Landesstraße 1140 zwischen Abzweigungen Lehnenhof und Erlenhof unterwegs, als es zum Unfall kam. Die 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Citroen war ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden, er musste abgeschleppt werden.

Waiblingen: Verlorener Unterlegkeil

Wegen eines verlorenen Unterlegkeils auf der B 29 ist am Samstag um 17:50 Uhr an einem Pkw, Mercedes ein Sachschaden von circa 500 Euro entstanden. Der 28 Jahre alte Mercedesfahrer war kurz nach dem Teiler in Richtung Weinstadt unterwegs, als plötzlich das Hindernis auf der Fahrbahn lag. Zeugenhinweise zu dem unbekannten Fahrzeug, welches den Unterlegkeil verloren hat, erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Telefon 07151/950-422.

