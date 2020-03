Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mehrere Einbrüche - Schaukasten aufgehebelt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch

Wohl lediglich nur zwei Packungen Zigarillos erbeutete ein Unbekannter beim Einbruch in ein Wohnhaus in der Hardtstraße am Samstagabend. Der Täter stieg zwischen 18.30 und 19.45 Uhr in das Gebäude ein und durchsuchte die Räumlichkeiten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Hofen: Fahranfängerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 17 Jahre alte Rollerfahrerin bei einem Sturz am Samstagnachmittag zu. Gegen 14.40 Uhr befuhr die Fahranfängerin mit ihrem Roller die Dolomitstraße in aufsteigender Richtung. Vermutlich wegen fehlender Fahrpraxis und eines daraus resultierenden Fahrfehlers fuhr die Jugendliche gegen eine Bordsteinkante und stürzte in der weiteren Folge auf die Straße. Die 17-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, das sie nach ärztlicher Behandlung wieder verlassen konnte. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Hüttlingen: Lkw gestreift

Auf rund 7000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen entstand. Kurz vor 9 Uhr scherte ein 29-Jähriger mit seinem Pkw Toyota auf der B 29 kurz vor der Ausfahrt Hüttlingen in Fahrtrichtung Affalterried zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lkw aus, wobei er eine am Ende der Überholspur vorhandene Verkehrsinsel zu spät bemerkte. Er scherte wieder ein, wobei er den Lkw streifte. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Ellwangen: Ins Schleudern geraten

Zu schnelles Fahren auf nasser Fahrbahn und dazu abgefahrene Vorderreifen waren die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagmorgen gegen 4.20 Uhr ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Von der Kreisstraße 3319 bog ein 18-Jähriger zur Unfallzeit mit seinem Pkw BMW nach rechts auf die B 290 ein, wobei das Fahrzeug ins Schleudern geriet und in den Straßengraben rutschte. Der Fahranfänger muss außer den Unfallfolgen auch mit einer Anzeige wegen abgefahrenen Reifen rechnen.

Bopfingen: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 21-Jähriger am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr mit seinem Pkw VW auf dem Postweg einen verkehrsbedingt stehenden Pkw Opel, wobei ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Auf dem Areal einer Tankstelle fuhr ein 73-Jähriger am Sonntag gegen 17.20 Uhr mit seinem Pkw VW auf einen Pkw Nissan auf, da an seinem Automatikfahrzeug der falsche Gang eingelegt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Schaukasten aufgehebelt - Schmuckstücke entwendet

Zwischen Samstagmittag 13 Uhr und Sonntagnachmittag 16.20 Uhr hebelten Unbekannte einen Schaukasten in der Bocksgasse auf und entwendeten daraus eine Perlenkette (schwarz-silber), eine Halskette aus Aluminium und drei Alu-Türmchen im Gesamtwert von rund 400 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Diebesgutes bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: In Kiosk eingebrochen

Auf rund 3000 Euro beziffert sich der Gesamtschaden, den ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag verursachte. Gegen 1.20 Uhr stieg er in einen Kiosk am Bahnhofsplatz ein und entwendete aus der Auslage mehrere Päckchen Zigaretten, von denen er auf dem Fluchtweg in Richtung Fehrle -Parkhaus vier Schachteln verlor. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

