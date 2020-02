Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahranfängerin bei Alleinunfall leichtverletzt

Dierdorf (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 413 zwischen Kleinmaischeid und Dierdorf. Die 18 - jährige Fahrzeugführerin kam auf der winterglatten Fahrbahn von der Fahrbahn ab, rutschte in den angrenzenden Wald und überschlug sich dort mehrfach. Sie konnte sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Betroffene erlitt durch den Verkehrsunfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand Totalschaden. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entsorgt.

