Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Sachbeschädigung an Pkw

Betzdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten einen Pkw Fiat Lancia, welcher in der Christianstraße in Betzdorf geparkt war. Die Heckscheibe des Pkw wurde eingeschlagen und die hintere Stoßstange beschädigt. Die Tatzeit lag in der Nacht von vergangenen Samstag auf Sonntag. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

