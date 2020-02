Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erfreuliches Ergebnis bei Geschwindigkeitsmessungen

Dienstgebiet Polizei Straßenhaus (ots)

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus führten am Montagvormittag Geschwindigkeitskontrollen in den Ortschaften Hausen (Wied), Ot. Reuschenbach, in Niederbreitbach und in Windhagen durch. Das Ergebnis war sehr erfreulich. In Niederbreitbach und in Reuschenbach kam es zu keinem Geschwindigkeitsverstoß. Es wurde lediglich ein Verstoß geahndet, weil ein Kind im PKW ohne jegliche Sicherung mitgenommen wurde. In Windhagen kam es zu 3 gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Fahrzeugführer wurden kostenpflichtig verwarnt.

