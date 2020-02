Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, K 72 (ots)

Am Sa., 08.02.2020, gegen 12:10 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Ackerschlepper Magirus-Deutz und Anhänger die schmale Kreisstraße 72 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Elkhausen. Ein 54-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Seat Leon befuhr die gleiche Straße in entgegengesetzter Richtung. Bei Erkennen des Ackerschleppers im Gegenverkehr fuhr 54-Jährige seinen Seat an den rechten Fahrbahnrand und blieb stehen. Während des Passierens der Fahrzeuge streifte der Ackerschlepper aus Unachtsamkeit den stehenden Pkw . Es entstand ca. 2000,-EUR Sachschaden am Pkw.

