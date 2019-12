Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Personen in den Graftanlagen überfallen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 08. Dezember 2019, wurden ein 48-Jähriger sowie seine 40-jährige Begleitung Opfer einer räuberischen Erpressung.

Die beiden Delmenhorster begaben sich zu Fuß vom Weihnachtsmarkt in Richtung Graftanlagen, wo sie zwischen 19:25 Uhr und 19:35 Uhr von zwei unbekannten Männern unter Vorhalt eines schusswaffenähnlichen Gegenstandes und eines Teleskopschlagstocks überfallen wurden. Dabei passten die beiden maskierten und dunkelbekleideten Täter ihre Opfer auf Höhe der Steinbrücke zwischen dem Spielplatz und dem Theater "Kleines Haus" ab. Sie konnten so insgesamt eine Bargeldsumme in Höhe von 235 Euro erbeuten. Anschließend flohen die Täter zu Fuß in Richtung Graftwiesen.

Die Täter wurden als schlank, etwa 180 cm groß sowie 20-25 Jahre alt beschrieben und waren mit schwarzen Hosen und schwarzen Kapuzenpullovern bekleidet.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (1460453).

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell