Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin

Rüsselsheim (ots)

Unter dem Vorwand wegen eines Wasserschadens die Leitungen in der Wohnung überprüfen zu müssen, verschaffte sich ein Krimineller am Montag (25.03.), in der Zeit zwischen 11.30 und 12.00 Uhr, Zutritt in die Räumlichkeiten einer sehr betagten Seniorin in einem Mehrfamilienhaus der Pommernstraße.

Während der Unbekannte die Frau ablenkte, drang vermutlich unbemerkt ein Komplize von ihm in die Wohnung ein und entwendete Schmuck und Geld.

Der falsche Wasserwerker ist 1,70-1,75 Meter groß, kräftig und hat ein rundes Gesicht. Der Kriminelle trug eine blaue Latzhose. Von seinem Mittäter liegt keine Personenbeschreibung vor.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21) unter der Rufnummer 06142/6960.

