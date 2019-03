Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Einbruch in Gaststätte

Nauheim (ots)

Eine Gaststätte "Am Sportfeld" geriet in der Zeit zwischen Montag- und Dienstagabend (18.03./19.03.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen durch einen aufgehebelten Nebeneingang in das Gebäude ein und entwendeten anschließend Münzgeld und zwei Ladekabel.

Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

